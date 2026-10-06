Ивайло Колев, сочен от разследващите за ръководна фигура в пловдивското разклонение на „Кръв и чест“, остава окончателно в ареста. Апелативният съд в Пловдив отказа да промени мярката му за неотклонение.

До решението се стигна въпреки позицията на прокуратурата, която поиска по-лека мярка за Колев. Представителят на държавното обвинение предложи задържането под стража да бъде заменено с домашен арест или парична гаранция.

Соченият за тартор на пловдивската "Кръв и чест" остава в ареста (ВИДЕО+СНИМКИ)

Апелативните магистрати обаче прецениха, че по делото са събрани достатъчно данни за съпричастност на обвиняемия към разследваното престъпление. След предишното произнасяне са събрани и допълнителни доказателства, както и нови свидетелски показания, включително от свидетел с тайна самоличност.

Според съда продължава да съществува реална опасност Колев да се укрие или да извърши престъпление, ако бъде освободен при по-лека мярка за неотклонение.

Колев беше задържан при съвместна операция на полицията и ДАНС в Пловдив в средата на август. При акцията в частен клуб в близост до Младежкия хълм бяха открити знамена със свастики, плакати, литература и други материали с неонацистка символика. По данни, публикувани тогава от NOVA, при операцията бяха задържани общо 18 души.

Колев е бил наемател на помещението, в което според разследването са се събирали членове на организацията. Първоначално името му беше посочено като съвпадащо с това на човек, свързван с „Кръв и чест“, а впоследствие прокуратурата и съдът започнаха да го определят като ръководна фигура в местното разклонение.

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При първото разглеждане на мерките за неотклонение Колев остана зад решетките. Другите двама обвиняеми по делото - баща и син, бяха освободени с по-леки мерки. Впоследствие Окръжният съд потвърди постоянния арест на Колев, като прие, че има данни за организирана дейност и за негова водеща роля. Съдът тогава отчете и опасността той да повлияе върху хода на разследването.

Първоначално разследването беше за проповядване на дискриминация, насилие или омраза. Впоследствие обвинението беше преквалифицирано, а работата по случая премина към Окръжната прокуратура в Пловдив.

„Кръв и чест“ е международна неонацистка мрежа, създадена във Великобритания през 80-те години. Организацията развива структури в различни държави, а дейността ѝ е забранена в редица от тях. За присъствие на мрежата в България има данни още от началото на новото столетие.

Редактор: Цветина Петкова