Убийството на бизнесмена Илиян Филипов би разместило пластовете на организираната престъпност, но на този етап е рано да се правят категорични изводи за причините за покушението. Това коментира в ефира на „Офанзива“ по NOVA NEWS с Любо Огнянов бившият председател на ДАНС и бивш вътрешен министър Цветлин Йовчев. Той заяви, че докато е ръководил ДАНС, името на Филипов не е попадало сред обектите на оперативен интерес или разследване.

„Нямам спомен това лице да ми е попадало като име и не е фигурирал като обект на оперативен интерес или на разследване, докато съм бил в това си качество председател на ДАНС и по-късно като министър на вътрешните работи“, каза Йовчев. По думите му обаче информацията, която излиза след убийството, очертава рисков профил на бизнесмена: „Наблюдаваме бърза експанзия на бизнеса в няколко направления, която може би надвишава нормалните норми на възвръщаемост на капитала. Имаме и бизнеси, които в съвкупност представляват част от такъв рисков профил - международен транспорт, недвижими имоти и притежание на футболен клуб. Към това може да се добави, че съществуват връзки с лица, които са криминално проявени."

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Бившият шеф на ДАНС не изключи нито една от версиите за мотива за убийството и постави акцент върху необходимостта да се установи какво стои зад конфликта. „И двете версии са възможни. Защото наистина може да става въпрос за емоционална реакция в момента, в който е станал някакъв конфликт. Ако извършителят е притежавал оръжие, той да е застрелял жертвата. Но са възможни и по-дълбоки мотиви“, каза Йовчев. По думите му начинът на извършване на престъплението по-скоро не показва сериозна подготовка, а бързото задържане на заподозрения може да е свързано с оставени материални следи.

Йовчев коментира и присъствието на Славчо Мегеров в близкото обкръжение на Филипов. „Абсолютно е странно. Аз затова посочих, че съчетанието включително от тези връзки със Славчо Мегеров също е един от факторите, които правят профила на убития рисков, защото не е естествено към момента бизнесмен и то от такъв ранг да поддържа връзки, да има съвместен бизнес с криминално проявен. И то не е инцидентно да има някаква криминална проява. Това е рецидивист“, заяви той.

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Според Йовчев е необходимо и бързо изясняване на отношенията между вътрешния министър Иван Демерджиев и убития бизнесмен, за които беше поставен въпрос в парламента.

Целия разговор вижте във видеото.