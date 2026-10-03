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Продължава разследването за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
Според Цветлин Йовчев информацията за бизнеса на Филипов очертава рисков профил
Убийството на бизнесмена Илиян Филипов би разместило пластовете на организираната престъпност, но на този етап е рано да се правят категорични изводи за причините за покушението. Това коментира в ефира на „Офанзива“ по NOVA NEWS с Любо Огнянов бившият председател на ДАНС и бивш вътрешен министър Цветлин Йовчев. Той заяви, че докато е ръководил ДАНС, името на Филипов не е попадало сред обектите на оперативен интерес или разследване.
„Нямам спомен това лице да ми е попадало като име и не е фигурирал като обект на оперативен интерес или на разследване, докато съм бил в това си качество председател на ДАНС и по-късно като министър на вътрешните работи“, каза Йовчев. По думите му обаче информацията, която излиза след убийството, очертава рисков профил на бизнесмена: „Наблюдаваме бърза експанзия на бизнеса в няколко направления, която може би надвишава нормалните норми на възвръщаемост на капитала. Имаме и бизнеси, които в съвкупност представляват част от такъв рисков профил - международен транспорт, недвижими имоти и притежание на футболен клуб. Към това може да се добави, че съществуват връзки с лица, които са криминално проявени."
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Бившият шеф на ДАНС не изключи нито една от версиите за мотива за убийството и постави акцент върху необходимостта да се установи какво стои зад конфликта. „И двете версии са възможни. Защото наистина може да става въпрос за емоционална реакция в момента, в който е станал някакъв конфликт. Ако извършителят е притежавал оръжие, той да е застрелял жертвата. Но са възможни и по-дълбоки мотиви“, каза Йовчев. По думите му начинът на извършване на престъплението по-скоро не показва сериозна подготовка, а бързото задържане на заподозрения може да е свързано с оставени материални следи.
Йовчев коментира и присъствието на Славчо Мегеров в близкото обкръжение на Филипов. „Абсолютно е странно. Аз затова посочих, че съчетанието включително от тези връзки със Славчо Мегеров също е един от факторите, които правят профила на убития рисков, защото не е естествено към момента бизнесмен и то от такъв ранг да поддържа връзки, да има съвместен бизнес с криминално проявен. И то не е инцидентно да има някаква криминална проява. Това е рецидивист“, заяви той.
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Според Йовчев е необходимо и бързо изясняване на отношенията между вътрешния министър Иван Демерджиев и убития бизнесмен, за които беше поставен въпрос в парламента.
Целия разговор вижте във видеото.
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