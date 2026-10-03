С пристигането на мощите на цар Самуил у нас новото поколение историци за първи път ще могат да говорят за владетеля не само като за историческа фигура, а и като за част от съвременната памет на страната. Един от тях е създателят на платформата "Бъдеще за паметта" Любомир Киров. „Цялото пътуване е много зареждащо. Аз лично го усещам в себе си и съм изключително благодарен за възможността да бъда свидетел на това как Самуил поема по може би последната си мисия - а именно да ни вдъхне кураж отново като народ“, каза той в специалноto студио на NOVA.

„Паметта не ни е длъжна, но пък ако почитаме паметта, ние имаме възможност всъщност да градим бъдещето“, посочи той. Според него една нация е силна, когато има здрава основа, на която може да стъпи, а връщането на Самуил добавя „още един камък в тази основа“. Той определи владетеля като човек, който е оставил важни уроци за българския народ. „Едно от най-важните е това да се умира за България в тези времена“, каза Киров и подчерта значението на общия трагичен опит. „След трагизма остава само кръвта. Не остават златото, не остават похвалените текстове, а само единствено кръвта“, заяви той. По думите му именно това е част от причината Самуил да остане толкова силно свързан с народа си.

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Киров определи смъртта на Самуил като „една от най-романтичните, ако не най-романтичната страница в българската ни история“ и посочи, че съдбата на владетеля се е преплела с тази на неговите войници и на народа. Според него днес България „най-накрая се връща към това, което е изконно“ - към паметта и историческото самосъзнание.

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Редактор: Ралица Атанасова