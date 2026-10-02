Историята на България е вече на почти 13 века и половина. Но през столетията по българските земи са се разигравали бурни събития – войни, политически междуособици, унищожаване и възстановяване на държавността. Всичко това е довело до заличаването на следите от тленните останки на създателите на българската държава, както и на нейни изявени владетели и пълководци.

Тази съдба се споделя чак до най-големите ни национални герои от времената на българското Възраждане. Вероятно никога няма да открием местата, където са погребани българи, създавали самата история на тази страна. Затова утрешното пристигане на тленните останки на цар Самуил в България е историческо събитие, чиито измерения надхвърлят далеч интересите на учените - историци или пък моментната конюктура в междудържавните отношения на балканите.

Цялото Подгорие чака утринта на 3 октомври, за да се отправи към Солун.

„Това е една приемственост. В крайна сметка Солун е два пъти близо от София, така че ние сме много свързани чисто като географски с този район”, обясни кметът на село Беласица Атанас Гочев.

Последни часове до завръщането на тленните останки на цар Самуил

„Да присъстваме на връщането на нашия цар. Всички жители и граждани на България вече над 1000 години очакват тази церемония”, смята кметът на село Самуилово Кирил Стоянов.



В полите на Беласица Цар Самуил има специално място в местната историческа памет на хората.

„Още от деца сме закърмени с името Самуил, Самуилова крепост, самуилови войски, самуилови войни, така че и в момента настръхвам”, сподели кметът на село Яворница Стефан Вангелов.

Покрай връщането на тленните останки на Самуил, в района се надяват, че ще се обърне внимание на стари проблеми.

„Надявам се държавата да отдели малко време и средства, по отношение на комплекса „Самуилова крепост” и да се изгради път от район Подгорие в посока Самуилова крепост”, допълни Вангелов.



В Подгорието са сигурни, че ще намерят общия език с приятелите си оттатък западната граница, с които общите теми на разговор неминуемо понякога обхващат и общата ни история. От Подгорието в Солун утре се очаква да пристигнат около 100 души.