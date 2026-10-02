Вместо да се обединят, българите още повече се разединиха заради останките на цар Самуил. Това каза в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS поетесата Маргарита Петкова, която е член на Изпълнителния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Според нея българите се лутат в последните 30 години в различни посоки.

Тя изрази надежда, че с посрещането на тленните останки ще бъде даден покой на духа на цар Самуил. „И нека наистина да си знаем, че имаме един български цар, погребан тук, и то в „Света София“, с която той е исторически свързан. Там е кръстен навремето“, призова Петкова.

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По отношение на присъствието си в Инициативния комитет „Йотова-Вълчев“ тя каза, че не се включва в политиката, защото не е политик и защото не желае да го прави. „Много от тъгите на нашата Родина са именно по причина, че голяма част от хората се занимават с това, което не им е работа. Включих се като израз на моята гражданска позиция. Аз вярвам на г-жа Йотова. През тези десет години в Президентството тя е много добре подготвена и е най-добре подготвена от всичките кандидат-президенти“, посочи поетесата.

Според нея Йотова ще продължи добрата линия за България, а именно „за опазване на българщината, за неутралитета ни във военни действия, за налагането на България като един равноправен и равностоен член на европейската общност“.

Поетесата каза още, че хората са забравили културата на общуване, загубили са я помежду си. „Как да повярваш на един човек, който крещи и налага своето мнение, само за да бъде чут? Когато се крещи и се говори на висок глас, това означава, че ти нищо няма да постигнеш. Не можеш да се изправиш срещу българския народ, срещу избирателите си, срещу една културна аудитория и да говориш глупости, да се явиш неподготвен. Това ми харесва в г-жа Йотова – тя не повишава глас и говори умно“, коментира Петкова.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова