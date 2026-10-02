Обща национална мултисекторна стачка се проведе в Италия в петък, 2 октомври. Протестът обхвана редица сфери от публичния и частния сектор, сред които образованието, здравеопазването и транспорта.

Стачката е обявена от Европейска конфедерация на профсъюзите на работниците, с присъединяването на FI-SI (синдикална федерация, която представлява работници от различни професионални сектори). За повечето засегнати категории протестът може да продължи до 24 часа. Изключение е железопътният транспорт, където служителите стачкуваха в продължение на три часа - от 11:00 до 14:00 часа.

Три сектора стачкуват днес в Италия

Освен железниците, училищата и здравеопазването, протестът засяга служители в местната администрация, морския транспорт, металургичния сектор, силите на реда и частната охрана.

В здравния сектор стачката обхваща както медицински, така и немедицински персонал. Въпреки протеста трябва да бъдат гарантирани основните и неотложни услуги в съответствие с италианското законодателство.

Сред основните причини за протеста са поскъпването на живота и необходимостта от увеличение на възнагражденията в съответствие с инфлацията. Сред исканията са още намаляване на цените на горивата и стоките от първа необходимост, по-ниска данъчна тежест, мерки за енергийна независимост и подкрепа за икономическия растеж и бизнеса.

Стачки в Италия водят до отменени полети и транспортни затруднения

Стачката на 2 октомври е първата от поредица синдикални акции, планирани в Италия през месеца. Очакват се и други протести в транспортния и образователния сектор.

Редактор: Цветина Петкова