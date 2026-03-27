В Италия днес се провеждат три отделни стачки в различни сектори: транспорт, образование и журналистика. Протестите са обявени с различна продължителност и цели.

Стачка в градския транспорт

Синдикатите, представляващи служителите в градския транспорт, настояват за по-добро заплащане с увеличение от 150 евро, за по-голяма грижа за безопасността и здравето на работещите, както и за забрана на външни изпълнители и подизпълнители в общинските транспортни компании.

В различните градове продължителността на протестите е различна: в Милано стачката е 24-часова, в Торино - осемчасова, а в Неапол - четиричасова.

Стачки на въздушния и железопътен транспорт по време на Игрите в Италия

Общонационален протест в училищата

Протестът засяга целия училищен персонал и има национален характер. Сред исканията са 20% увеличение на заплатите като компенсация за инфлацията и назначаване на постоянен трудов договор на всички свободни работни места.

Стачка на журналистите

Национален, 24-часов протест организира Обединеният съюз на италианските журналисти (FNSI) и обхваща всички печатни медии, новинарски агенции, онлайн издания, телевизия и радио. Журналистите настояват за подновяване на колективния трудов договор, който не е актуализиран от 10 години, за защита на достойнството на професията и за гарантиране на бъдещето на достоверната информация.

Освен днешния протест, журналистите са обявили нова стачка за 16 април с идентични искания.

Редактор: Цветина Петкова