Италианският орган за контрол на стачките призова синдикатите във въздухоплаването да отменят планираните от тях стачки в Италия на 16 февруари и 7 март, защото датите са по време на Зимните олимпийски и параолимпийски игри в Милано-Кортина.

Олимпийските игри бяха открити на 6 февруари и продължават до 22-ри, а Параолимпийските ще бъдат открити на 6 март и ще продължат до 15-и.

В разписанията на влаковете в цялата страна пък се предвиждат нарушения в трафика на 27 и 28 февруари.

Персоналът на водещия национален превозвач ITA Airways е обявил 24-часова стачка от полунощ. Полетите от всички италиански летища, включително "Милано Малпенса", "Милано Линате", "Рим Фиумичино", "Венеция Марко Поло" и "Верона Валерио Катуло", се очаква да бъдат засегнати. Стачката ще включва пилоти, кабинен екипаж и наземен персонал.

Според италианското авиационно законодателство има гарантирани часови интервали, в които полетите трябва да се извършват – от 7:00 до 10:00 и от 18:00 до 21:00. ITA Airways обаче има 314 полета планирани за 16 февруари, като почти 70% от тях са извън гарантираните часове.

Очаква се протестните действия да засегнат между 25 000 и 27 000 пътници, като е възможно да има и отменени полети или други нарушения в трафика в дните непосредствено преди и след стачката.

През целия ден няма да работи и кабинният персонал на Vueling Airlines, а наземният на Airport Handling и ALHA ще стачкува на летищата в Милано "Линате" и "Малпенса". Пътуващите се призовават да проверяват актуална информация при своята авиокомпания или туроператор.

Стачки на железопътния транспорт в края на февруари

Персоналът на италианската държавна железопътна компания Ferrovie dello Stato Italiane (FS) ще проведе 24-часова стачка, започваща в 21:00 ч. на 27 февруари и приключваща в 20:59 ч. на 28 февруари.

Тези стачки може да доведат до значителни забавяния и отменени пътувания, затова се препоръчва на пътниците да планират внимателно маршрута си и да следят актуалните съобщения от железниците и авиокомпаниите.

Редактор: Цветина Петкова