Атлетите, които се качат на подиума на Олимпийските игри в Италия, ще получат най-скъпите медали в олимпийската история. Причината е рязкото поскъпване на благородните метали. От Олимпийските игри в Париж през юли 2024 г. спот цените на златото и среброто са нараснали съответно със 107 и 200%.

В резултат на това стойността на един златен медал вече възлиза на около 2300 долара – повече от два пъти над стойността му от Летните игри в Париж. Металната стойност на сребърен медал достига 1400 долара, което е приблизително три пъти повече спрямо нивата отпреди две години, съобщава още новинарският канал.

Снимка: gettyimages

По време на игрите тази година ще бъдат връчени над 700 медала на най-добрите зимни спортисти. Медалите ще бъдат изработени от рециклирани метали. Олимпийските златни медали обаче не са от чисто злато още от игрите в Стокхолм през 1912 г. Според лондонската аукционна къща „Балдуинс“ (Baldwin's) стойността на тези медали, които са тежали само 26 грама (0,8 тройунции), би била по-малко от 20 долара, въз основа на цената на златото по това време. Коригирана спрямо инфлацията на потребителските цени в САЩ, тази стойност е около 530 долара по днешни цени.

Снимка: gettyimages

Според наличните данни в един златен медал има около шест грама чисто злато от общо тегло 506 грама (16 тройунции), като останалата част е сребро. Сребърните медали са изработени от сребро със съответна чистота, а бронзовите – от мед, с тегло около 420 грама. Металната стойност на един бронзов медал е приблизително 5,60 долара според данни, публикувани от организаторите на събитието.

Снимка: gettyimages

Редактор: Цветина Петкова