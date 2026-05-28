С евроцента се оскъпяват напитките в пластмасова бутилка или метален кен, като сумата ще бъде възстановявана при връщане на празното шише. Целта е да се стимулира процесът по рециклиране, а събраните средства ще се използват за развитие на разделното събиране и преработката на отпадъци.

Гост в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS беше Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки.

Пътят към нулеви отпадъци на Балканите

"Това ще бъде стимул за рециклиране. Когато клиентът изпие напитката, може да върне бутилката или кенчето и той ще получи парите си незабавно. Моделите за връщане са два вида. Единият е чрез автомати, а другият - чрез ръчно приемане, като търговците в практиката на депозитните системи избират какъв тип да бъде начинът", уточни Жана Величкова.

