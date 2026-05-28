След близо година раздяла едно семейство отново е заедно. Историята на Едуард Петросян, който беше принуден да напусне България заради проблем с документите и визата си, намери щастлива развръзка след намесата на институциите.

Преди две седмици NOVA разказа за трудностите, през които преминават Едуард, съпругата му Юлиана и малката им дъщеря. В продължение на 11 месеца майката и детето живеят в България, а бащата остава в Армения, далеч от семейството си.

След репортаж на NOVA: Едуард Петросян, разделен по принуда от семейството си, получи виза

След излъчването на репортажа институциите се задействат, а новият външен министър Велислава Петрова поема ангажимент по случая. Междувременно семейството успява да осъществи и друга своя голяма мечта – Едуард за първи път прегръща дъщеря си, макар и в Ереван. „Всичко така ми се преобърна отвътре. Най-сладките моменти, най-прекрасните“, разказа той.

Докато са в Армения, семейството отново подава документи – както за туристическа виза, така и за дългосрочно пребиваване. Вместо да чакат месеци, този път отговорът идва за по-малко от седмица. „Очаквахме туристическата виза, а ни казаха, че има виза D за дългосрочно пребиваване. Направо не можахме да повярваме“, сподели Юлиана Пчелинска. „Много се зарадвах, че ще мога да се върна и да бъдем едно прекрасно семейство“, каза Едуард.

Днес мястото на страха и несигурността е заето от усмивки и надежда за общо бъдеще. Семейството вече очаква първите стъпки на дъщеричката си, първото „тате“ и предстоящото ѝ кръщене. „Семейството е най-ценното нещо в този живот“, категоричен е Едуард Петросян.