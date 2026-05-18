Едуард Петросян, който беше разделен принудително от семейството си, получи виза. Историята му привлече сериозно обществено внимание след серия от репортажи в ефира на NOVA.

Причината за напрежението е, че Едуард, който е арменец, не може да живее свободно със семейството си в България, след като му е отказано влизане и продължителен престой. В резултат той виждаше детето си единствено по телефона. Макар да е роден в страната, мъжът няма българско гражданство, а проблемите започват след пропуск да поднови документите си.

Сагата се усложнява след проверка в столичното метро преди около година, когато, по думите на семейството, съпругата му Юлиана е била бременна, а Едуард е бил отведен от органите на реда. Двамата твърдят, че са се опитали да обяснят, че той е живял дълги години в България и е роден в Пловдив. Едуард заминава за Армения през 2009 г., а десет години по-късно се завръща у нас.

По негови думи едва преди няколко дни е успял да види дъщеря си на живо за първи път, когато съпругата му отива при него в Армения.

