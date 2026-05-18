Пет автомобила и един валяк бяха запалени в Белослав. Сигналът за инцидента е подаден в ранните часове на деня.

В резултат са предприети незабавни полицейски действия от служители от 4-то Районно управление на МВР Варна. Униформените установили, че става въпрос за умишлен палеж, а заподозрян е 35-годишен местен жител, известен на полицията. Той вече е задържан за срок до 72 часа. Повдигнато му е и обвинение.

Снимка: Емил Дамянов, NOVA

Автомобил изгоря край Владая, образува се километрично задръстване към Перник

Изгорелите превозни средства са собственост на различни физически и юридически лица.

Материалите са докладвани на дежурен прокурор при Военно-окръжната прокуратура. Работата по случая продължава.