Столичната община въвежда разкрива нова трамвайна линия №13 от днес. Тя ще свързва ж.к. „Захарна фабрика“ с метростанция „Витоша“, преминавайки през централни точки на града като площадите „Възраждане“, „Македония“, „Славейков“ и „Журналист“.

От общината посочват, че целта е да се подобри транспортното обслужване на кварталите „Западен парк“ и „Захарна фабрика“, както и да се осигурят по-бързи връзки с центъра и южните части на столицата. Новата линия ще позволи директно пътуване без прекачване до един от основните транспортни възли в София.

От днес в сила влизат още транспортни изменения: трамвайна линия №1 ще се движи по маршрут от ж. к. „Иван Вазов“ до ж. к. „Западен парк“ през площадите „Македония“ и „Възраждане“. Възстановява се и постоянният маршрут на трамвайна линия №10, която отново ще свързва ж. к. „Западен парк“ с метростанция „Витоша“.

Промени ще има и в разписанията на линиите №3 и №10, като целта е по-добра координация и по-кратко време за изчакване на пътниците. От Столичната община подчертават, че мерките са част от политиката за оптимизация на градския транспорт и по-добро съобразяване с нуждите на гражданите.

Редактор: Никола Тунев