Репортерите на NOVA Михаела Карабельова и Стоян Нешев заедно с географи от Софийския университет отведоха гостите на Софийския фестивал на науката до едни от най-непознатите кътчета на планетата.

На фестивала в „София тех парк“ беше представена рубриката „Непознатите земи“ – съвместен проект на NOVA и Explorers Club България.

Деканът на Геолого-географския факултет проф. Климент Найденов, заместник-деканът доц. Димитър Желев и репортерите на NOVA разказаха за пътешествията, науката и историите от различни точки на света, до които малцина достигат. Пред публиката бяха прожектирани откъси от филми на Михаела Карабельова и Стоян Нешев от Ангола, Етиопия и Карибския регион.

Акцент в дискусията беше ролята на науката и медиите в представянето на света по достъпен и увлекателен начин.

Събитието привлече семейства, ученици и любители на географията, които имаха възможност да научат повече за предстоящите инициативи и за историите, които „Непознатите земи“ ще продължи да разказва.

Софийският фестивал на науката е празненство на науката и технологиите, с представяния на водещи български и световни учени, дискусии, демонстрации, интерактивни работилници за ученици и възрастни, интердисциплинарно представяне на взаимодействието между наука и изкуство.

Фестивалът се организира от Фондация „Красива наука“. Създаден е през 2011 г. от Британски съвет и Форум Демокрит.