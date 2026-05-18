Хиляди са евакуирани

Земетресение с магнитуд 5,2 разтърси Китай и причини смъртта на двама души. Хиляди хора са били евакуирани, а 13 сгради са рухнали, предаде Франс прес, като се позова на китайски държавни медии.

Трусът е бил регистриран в Гуанси, в Южен Китай, по-специално в град Лючжоу в 00,21 ч. местно време.

Силен трус разлюля Северозападен Китай

Жертвите са семейна двойка. 7000 души са били евакуирани от зоната на епицентъра.

Кадри, излъчени по китайската държавна телевизия, показват камари от развалини от рухнали сгради и спасителни екипи с кучета, които издирват евентуални жертви или оцелели.

Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Габриела Големанска, БТА

