36 държави и Европейският съюз подкрепиха създаването на специален трибунал за агресията срещу Украйна , който ще разследва и съди висши представители на руското ръководство, включително президента Владимир Путин. България обаче не се присъедини към инициативата и остана сред четирите държави членки на ЕС, които не я подкрепиха - заедно с Унгария, Малта и Словакия.

От ГЕРБ-СДС излязоха с позиция, публикувана във Facebook. От партията определят решението като "политическа грешка".

"Още по-притеснително е, че това се случва в момент, в който повечето държави от Европейския съюз и НАТО ясно заявяват подкрепа за международното право, суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Тази инициатива не е насочена срещу руския народ. Тя е насочена към търсенето на отговорност за самото решение една държава да започне война срещу друга в нарушение на Устава на ООН — принцип, върху който е изградена цялата следвоенна система за сигурност в Европа. Именно около този принцип беше приета и т.нар. Лвовска декларация, подкрепена от голяма част от европейските държави и институции", пише още в позицията.

"България няма интерес да изглежда като държава, която разчита на гаранциите на НАТО, но избягва политическата отговорност, когато трябва ясно да заеме позиция. Подобно поведение не се възприема като предпазливост. В международната политика то се възприема като липса на стратегическа яснота. За България участието в подобни формати има и пряк национален интерес. Черноморският регион е непосредствено свързан с нашата сигурност, енергетика, транспортни коридори, инвестиции и икономическа стабилност. Колкото по-слабо е международното право, толкова по-несигурни стават малките и средните държави. Историята на Европа е достатъчно болезнено доказателство какво се случва, когато агресията остане без политически и правен отговор", посочват от коалицията. И допълват, че "ГЕРБ–СДС счита, че България трябва да бъде активен, предвидим и уважаван участник във всички международни формати, които засягат сигурността на Европа и бъдещето на Черноморския регион".

От "Демоткратична България" също имаше реакция. Коалицията заяви, че осъжда решението на правителството България да не подкрепи резолюцията на Комитета на министрите на Съвета на Европа, с която се създава основата на бъдещия Специален трибунал за осъждане на престъплението агресия срещу Украйна. "Резолюцията беше гласувана от 36 страни членки на Съвета на Европа и от Европейския съюз. „Приближава се моментът, в който от Русия ще се потърси сметка за агресията й срещу Украйна“, заяви генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. Позицията на правителството на Румен Радев поставя страната ни в малцинство сред нейните европейски партньори и съюзници. Това на практика е отказ да се признае официално, че Русия е агресор, а Украйна жертва – нещо, което неотдавна, макар и неохотно, заяви президентът Илияна Йотова. След гафът от Букурещ онзи ден правителството на „Прогресивна България“ ясно показва, че няма никакво намерение да засили гласа на България в Европа и по света - напротив, с външнополитическите си решения го отслабва в услуга на режима на Путин", пише в позицията.

За “Демократична България” защитата на международното право, европейската солидарност и ясната позиция срещу военната агресия не са въпрос на конюнктура, а на ценности и национално достойнство, сочат още от коалицията.

