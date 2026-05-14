Хиляди цъфтящи растения в света са застрашени от изчезване, а учени предупреждават, че с тях може да изчезне и над една пета от еволюционната история на планетата. Ново международно изследване разкрива колко уязвимо е така нареченото "Дърво на живота" и защо загубата на редки растителни видове може да има последици не само за природата, но и за бъдещето на човечеството.

Над една пета от еволюционната история на цъфтящите растения по света е застрашена от изчезване. Това показва ново изследване на Кралската ботаническа градина и Зоологическото дружество в Лондон.



"Мислим за "Дървото на живота" като за голямо родословно дърво, където вместо отделни хора имаме видове растения. Това, което знаем, е, че 21% от него е изложено на риск", обяснява ученият Матилда Браун.

Посегателство над „Орфеевото цвете“ в Родопите: Кой унищожи над 400 защитени растения край Асеновград?

Учени са анализирали над 335 хиляди вида цъфтящи растения, като близо 10 хиляди от тях са определи като силно застрашени. "По принцип знаем, че 45% от цъфтящите растения вероятно са изложени на риск от изчезване, но тези 21%, за които ние говорим тук - са различни. Става въпрос за видове, които представляват цели отделни клонове от еволюционната история", заяви Браун.

За целите на изследването се използва система, която измерва не само риска от изчезване на даден вид, но и колко уникален е той в еволюционно отношение. Според учените, видовете с малко близки роднини могат да представляват дълги клонове на еволюционната история. Това означа, че тяхното изчезване би премахнало голям дял от родствената линия на растенията.



"Биоразнообразието се намира с криза. От известно време знаем, че голям дял видове са застрашени от изчезване, но откриването, че те представляват толкова голяма част от Дървото на живота, прави проблема още по-сериозен", твърди тя.

С мирис на разложена плът: Цъфна гигантското "трупно цвете" във Варшава (ВИДЕО)



Сред най-застрашените и уникални растения са титаничният аморфофалус, известен още като "трупно цвете", най-малката водна лилия в света и редки видове магнолии и ванилия."Знаем, че има определени видове, които са особено странни, прекрасни и уникални, но също така са изложени на риск от изчезване. Говорим за видове, като титаничният аморфофалус - това голямо миризливо растение или най-малката водна лилия в света", обяснява ученият.



Основните причини за изчезването на растенията остават загубата на местообитания, климатичните промени и човешката дейност. "Загубата на местообитания е най-голямата заплаха за видовете. Изменението на климата също е сериозен фактор. Това, което обаче води тези видове към изчезване всъщност е човешкото въздействие върху околната среда", твърди Браун.



Учените предупреждават, че изчезването на растенията не е само екологичен проблем. Много от тези видове могат да съдържат уникални химични вещества с огромно значение за науката и медицината. "Тези растения, които са се развивали самостоятелно в продължение на десетки милиони години, са не само еволюционно уникални, но е вероятно да бъдат уникални и по отношение на химичния си състав. Чрез тях може да открием лекарство за рака или следващия голям антибиотик. Загубата на тези видове би била пагубна, тъй като те нямат близки роднини. Това може да е последният ни и единствен шанс да ги изследваме", предупреждава ученият.

С мирис на потни чорапи и развалено сирене: Цъфна гигантското "трупно цвете" в Ню Йорк (ВИДЕО)



Изследователите подчертават, че защитата на малка част от най-уникалните застрашени видове би могла да съхрани голяма част от еволюционната история на растенията

Редактор: Станимира Шикова