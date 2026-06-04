Депутатите окончателно приеха промени в Закона за насърчаване на инвестициите, с които се създава Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет. Законопроектът е внесен от Петър Витанов и народни представители от „Прогресивна България“ и беше одобрен на второ четене след дебати в пленарната зала.

Новият съвет ще подпомага изпълнението на националната стратегия за инвестиции, ще координира действията между институциите, ще идентифицира проблеми в инвестиционния процес и ще следи за провеждането на инвестиционната политика. Той ще бъде оглавяван от вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, а в състава му ще влизат ключови министри от икономическия и секторните ведомства.

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Сред функциите му са още подпомагане на привличането и обслужването на инвеститори, предлагане на решения за системни проблеми и изготвяне на националната стратегия за инвестиции. Съветът ще може да приема собствен правилник и да привлича външни експерти.

В хода на дебата от опозицията поставиха въпроси за ефективността на новата структура и предложиха тя да има по-широки правомощия, включително законодателни инициативи и задължение за отчетност пред Народното събрание на всеки шест месеца.

С измененията се предвиждат и допълнителни административни и отчетни механизми, включително по-строг контрол върху дейността на системната интеграция и по-голяма прозрачност чрез регулярни отчети и публични данни.

Редактор: Цветина Петкова