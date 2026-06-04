Задържането на избягали от България хора е нещо хубаво, но проблемът е в процеса между задържането и евентуалното осъждане, който у нас е много несигурен. Това коментира зам. главният редактор на „24 часа” Юри Велев по повод новината за задържането на бившия изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев в Белград.

Политологът Теодора Йовчева коментира, че има низ от събития, които благоприятстват положението на сегашното правителство и затвърждават реториката за борба с корупцията и за смяна на модела.

Журналистът от „Сега” Людмил Илиев каза, че винаги е добра новина, когато хората, които държавата издирва по обвинения, биват задържани, особено след дълго издирване. „Мавродиев е фигура, която дълго присъстваше във висшите ешелони на държавното управление, затова вероятно този арест ще бъде използван, за да се разплетат други сюжети, вълнували държавата през миналото десетилетие”, коментира Илиев.

Според Юри Велев управляващите получиха своя огромен изборен резултат заради две теми – цените и качеството на живот, и справедливостта. „В момента мнозинството е влязло в неприятната тема между свръдефицит и свръхочаквания. Защото изведнъж се оказа, че само преди месеци едно правителство падна, защото искаше да си позволява свръхразходи и теглене на дълг, а сега трябва да се прави абсолютно същото нещо”, подчерта журналистът. Той допълни, че от друга страна има големи очаквания за подобряване качеството на живот и всъщност двете неща са абсолютно несъвместими.

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Теодора Йовчева смята, че поне година още новото управление ще се ползва с доверие. Според нея гражданите засега разбират, че не моделът не може да се смени толкова бързо. „Румен Радев дълго е градил този проект от всяко едно ниво, включително административно е подготвял кадри, така че можем да очакваме по-устойчиво партийно строителство от тук нататък”, коментира политологът по повод смяната на особения управител.

Според Людмил Илиев всяка една политическа сила трябва да умее да изгражда свой кадрови потенциал, хора, които да могат да се занимават с политическа и управленска дейност. „Не това виждам като политически репортер в „Прогресивна България”. Впечатлението е като за хора, които са събрани набързо, хора, които не разполагат с политически опит, които нямат смелостта да изразят собствена политическа позиция и отгоре на всичко не са съвсем наясно каква е позицията на собствената им политическа сила”, подчерта журналистът. Според него се вижда слабост във всеки един аспект на тази политическа организация и оттам могат да се обяснят слабостите, които се виждат в публичното им поведение.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова