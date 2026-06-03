Данните на финансовия министър предизвикаха сериозни критики от опозицията. Сметките на Гълъб Донев станаха повод и за негативни коментари от партиите извън управлението.

„Самохвално рекламираните бюджети с дефицит от 3% през последните пет години са резултат от отложени и прехвърлени към следващата година плащания за милиони и милиарди левове. Финансовата реалност към настоящия момент е дефицит от 7,4% при запазване на действащите политики и без предприемане на мерки за консолидиране на държавните разходи - над 8,5 млрд. евро”. Това каза финансовият министър Гълъб Донев на брифинг след редовното заседание на Министерския съвет.

По думите му към тях се добавят още 2,2 млрд. лева неразплатени разходи - средства по вече фактурирани, но неплатени дейности. Той ги определи като „разходи, скрити по чекмеджетата“ и които едва сега излизат наяве.

Бившият финансов министър Теменужка Петкова отговори на критиките на Гълъб Донев за „фактури в чекмеджетата". Тя беше категорична, че по времето на кабинета „Желязков" всички средства са осчетоводени, а всяко финансово движение е било в рамките на закона.

Атака към сметките на Гълъб Донев дойде също от ПП и ДБ, според които този размер на дефицита не е реален, а дори и да е имало редица крачки, с които цифрата да се намали.

Сериозна критика дойде и от „Възраждане”, според които настоящият кабинет залага повече на оправданията, отколкото на действията. ДПС се въздържаха от коментар.

„Няма „фактури по чекмеджетата” - всичко това е осчетоводено и намерило своето отражение в разходите и в дефицита за 2025 година. Като се прави този анализ на това какви са „скритите разходи по чекмеджетата”, хубаво е управляващите да проверят и да ни кажат дали всичко това, което дължим по договора с „Боташ”, е осчетоводено и каква част от него е разплатено”, разкритикува Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС.

„Тези хора трябва да спрат с паниката, да спрат с вайкането и да излязат с план за действие, реформи и намаляване на дефицита. Същите хора за 2023 година представяха очаквания за 6,6 процента дефицит. Помните ли в крайна сметка колко беше дефицитът? 2 процента. Тоест, ако и сега грешката им подобна, нещата са решими”, заяви Мартин Димитров от „Демократична България”.

„Гълъб Донев явно толкова си може. В момента имаме висока инфлация и ръст на приходите, като допълнителните постъпления в хазната тази година най-вероятно ще бъдат около 7 милиарда евро. При тези условия да ми казвате, че не можете да задържите бюджетния дефицит в рамките на 3%, означава, че или не искате, или просто толкова си можете. Ако не искате – ясно. Ако не можете – тръгвайте си и дайте път на някой, който може”, настоя председателят на „Продължаваме Промяната” Асен Василев.

„Имам усещането, че управляващите изпадат в една паника и започват да си търсят оправдания за някакви бъдещи техни неуспехи. Аз също считам, че краските, в които ни рисуват състоянието на бюджета, далеч не са толкова черни”, посочи Димо Дренчев от „Възраждане”.