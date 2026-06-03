Гръцки гражданин е направил опит да внесе недекларирани 500 000 евро в брой през международното летище „Елефтериос Венизелос“ в Атина.

Според информация на Независимия орган за държавни приходи, мъжът е пристигнал с полет от Дубай. При проверка в зоната за пристигащи от държави извън Шенгенското пространство в ръчния му багаж е открита значителна сума пари, която не е била декларирана.

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При последвалото преброяване е установено, че става дума за 500 000 евро в банкноти по 500 евро. Пътникът не е подал задължителната по закон декларация при влизане в страната.

Сумата е конфискувана, а митническите власти са започнали разследване по случая.

Редактор: Цветина Петкова