Митнически служители на ГКПП „Капитан Андреево“ задържаха недекларирани 101 900 евро при проверка на товарен автомобил, напускащ страната.

Около 1:30 ч. след полунощ на 4 април на пункта пристигнал влекач с полуремарке. Водачът е 27-годишен турски гражданин, представил редовни документи за превоз на стока от Германия през България за Турция.

След анализ на риска камионът бил насочен за щателна митническа проверка. При огледа митническите служители открили във въздуховода на арматурното табло в шофьорската кабина пачки с банкноти от 200, 100, 50 и 20 евро на обща стойност 101 900 евро.

Снимка: Агенция „Митници“

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районната прокуратура в Хасково,.

На шофьора е повдигнато обвинение за недеклариране на валута при преминаване през границата. Наложена му е мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 10 000 лева.

От началото на годината само на „Капитан Андреево“ са открити над 600 хиляди недекларирани евро, а за миналата година сумата е близо 6 милиона. Обикновено става въпрос за пари от незаконна дейност, чийто произход не може да се докаже.

Според Диана Маркова от Агенция „Митници“ установяването на недекларирана валута обикновено е от страни от Западна Европа през България за Турция. По думите ѝ обикновено става дума за превоз в товарни автомобили, най-често в кабината на шофьора, в шкафовете на полуремаркето, под седалките - на различни места.