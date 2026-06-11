Вторият обвиняем за катастрофата на ул. "Челопешко шосе", Траян Асенов Филипов, е преместен в болницата към Централния Софийски затвор, научи NOVA от източници от разследването.

Той е изписан от Спешната болница "Пирогов" малко след края на съдебното заседание, което се проведе в лечебното заведение, заради здравословното му състояние.

Обвиняем за катастрофата на "Челопешко шосе" живеел в общинско жилище, което ще му бъде отнето

Филипов е преместен в стабилно състояние, без опасност за живота.