Интензивен дъжд сериозно затрудни трафика по булевард „България“ в Русе в петък сутринта. Голямата артерия е част от международния път, свързващ крайдунавския ни град с Букурещ, което допълнително усложнява ситуацията с движението.

Заради натрупаната вода на пътното платно няколко автомобила останаха блокирани, а преминаването в района беше силно затруднено.

Гръмотевични бури, валежи и силен вятър: Жълт код за 26 области на страната

Вчера и днес Русе е част от областите, за които е обявен жълт код за гръмотевични бури и значителни валежи. Очаква се и силен вятър, а максималните температури в страната ще са между 20 и 25 градуса.

Причината за нестабилното време е преминаването на студен атмосферен фронт през Балканския полуостров.

Редактор: Цветина Петкова