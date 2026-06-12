Жълт код за опасно време е обявен днес в 26 области на страната заради очаквани гръмотевични бури и значителни валежи. В областите Видин, Враца и Монтана предупреждението е издадено единствено заради силен вятър.

През деня над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места се очакват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. По-значителни количества дъжд ще паднат в Централна и Източна България, както и в планинските райони. На отделни места има условия и за образуване на градушки.

Жълт код за опасно време в няколко области у нас

Вятърът ще бъде до умерен, а в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на река Струма временно ще се усилва и ще бъде силен, с посока от север-северозапад. Максималните температури в страната ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, като в София се очакват около 19 градуса.

В планините също ще преобладава купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, като най-съществени ще бъдат валежите в централните дялове на Стара планина и в Рило-Родопската област. Вятърът ще бъде слаб до умерен, предимно от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 14 градуса, а на 2000 метра – около 6 градуса.

Оранжев и жълт код за опасно време в 20 области у нас в петък

По Черноморието също ще има развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг-югоизток, но следобед постепенно ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода ще остане между 20 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Причината за нестабилното време е преминаването на студен атмосферен фронт през Балканския полуостров.

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Редактор: Цветина Петкова