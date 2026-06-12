Имали сме само конкретен установен проблем с групата, известна с името „Калашниците“. Става дума за незаконно строителство на беседка в общински имот, като извършителят не беше установен. Никой от тях не си призна, че я е построил. Това каза в ефира на „Здравей, България” кметът на столичния район „Кремиковци” Лилия Донкова.

По отношение на твърдения за организирана дейност или престъпна свързаност тя заяви, че няма преки доказателства и не може да прави категорични изводи: „Аз лично не съм свидетел и не знам дали е така или не“.

По думите ѝ в района не е постъпвала информация за страх или заплахи към пострадали при катастрофата на „Челопешко шосе”, въпреки твърденията на адвокати на потърпевши за възможен натиск.

„На мен лично никой не ми е казал такова нещо, нито е изразявал такива страхове. Ужасът, който са преживели, трудно ще преодолеят към днешна дата“, заяви Донкова, като уточни, че част от пострадалите са отказвали да говорят с медиите заради преживения стрес:

Обвиняем за катастрофата на "Челопешко шосе" живеел в общинско жилище, което ще му бъде отнето

Основна тема в разговора беше и случаят с общинско жилище, ползвано от семейство, свързано с един от обвиняемите по делото. Кметът обясни, че първоначално настаняването е било законосъобразно, тъй като са били декларирани доходи от около 1550 лева и е липсвала друга собственост: „Те кандидатстват с реални документи и реално по документи те си имат право на общинско жилище“.

По думите ѝ общината извършва ежегодни проверки на наемателите, при които е установено, че има закупено жилище на член от семейството. Това е довело до издаване на заповед за прекратяване на наемното правоотношение и освобождаване на жилището. „Предприехме необходимите действия, издадохме заповед за прекратяване“, посочи тя.

Донкова допълни, че заповедта е била обжалвана и отменена от съда, като решението е било окончателно и без право на ново обжалване. „Съдът се аргументира с член 17 от наредбата, и че ние не сме обследвали частното жилище“, обясни тя, като подчерта, че общината няма правомощия да проверява частни имоти.

Според кмета кандидатстването за общинско жилище се извършва единствено по документи, а това е дало право на семейството да получи такъв дом.

Шофьорите на колите от кастастрофата на "Челопешко шосе" са от групата "Калашниците"?

След трагедията общината е внесла ново предложение за мерки за пътна безопасност - поставяне на камери и изграждане на пътни неравности по ключови участъци в района. Донкова подчерта, че подобни предложения са били отхвърляни неколкократно, но според нея са необходими: „Трябва да ограничим скоростта, а това става само с такива съоръжения“.

Припомняме, че при жестоката катастрофа в петък загинаха четирима души - двама индийски граждани, които са пътували в автобуса, и двама, които са пътували в колите, 17 души бяха ранени. Тя възникна след гонка на два автомобила на „Челопешко шосе“. Вследствие на нея единият се е ударил в автобус, който се е преобърнал настрани, а другият е връхлетял върху автобусна спирка.

Двамата мъже, които прокуратурата обвини в умишлено причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие, са притежавали чешки шофьорски книжки. Властите разследват как те са се сдобили със споменатите свидетелства за правоуправление. Има подозрения за търговия със свидетелства за управление на МПС. Затова Чехия разследва как шофьорите на двете коли са получили книжки .

Междувременно Столичната дирекция на вътрешните работи се самосезира по изнесени в ефира на NOVA данни за тормоз и заплахи срещу пострадали при тежката катастрофа на бул. „Челопешко шосе”. Близки на обвинените за фаталния инцидент заплашват ранените с цел да ги откажат от действията им в търсене на справедливост, съобщиха в „Здравей, България” адвокати на потърпевши.

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Редактор: Цветина Петкова