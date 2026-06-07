След информация от прокуратурата, че започва проверка на доходите на един от обвиняемите за катастрофата на „Чеполешко шосе”, а също така дали е шофьорската му книжка е истинска, съседите му отрекоха той да се е занимавал с незаконна дейност. Повечето хора, с които се опита да разговаря екипът на NOVA отказаха да коментират с думите, че скърбят за загиналите.

В понеделник се очаква съдът да гледа мярката за неотклонение на двамата мъже, обвинени за причиняване на тежко пътно-транспортно произшествие с умисъл и с повече от един загинал.

Как е изглеждало мястото минути след катастрофата разказват двама от пожарникарите, които предотвратяват по-голяма трагедия само благодарение на бързата си реакция. На метри от мястото на удара е пожарната служба на Кремиковци. Дежурните Благой Благоев, Даниел Влахов и техните колеги чуват силен сблъсък. Благоев разказа, че ударът е бил много сериозен, видели са катастрофата и са тръгнали веднага. Оказало се, че около горящата кола има много пострадали, които не могат да се евакуират. Така пожарникарите имат минути за евакуация на пътниците и да угасят горящи автомобил, за да предотвратят експлозия. Влахов допълни, че времето за гасене на огъня е било много малко, в превозните средства е имало още хора.

Ако катастрофата беше по-далече от нас можеше да се стигне до изгорял автобус с изгорели хора, казват пожарникарите. В автобуса е имало 15 пътници, сред които и деца. Някои от тях са търсели помощ, за да могат да излязат.

„Навсякъде имаше хора, които търсеха помощ“: Пожарникарите за първите минути след катастрофата на "Челопешко шосе"



Въпреки тежката ситуация близки на един от шофьорите от гонката стават агресивни към шофьора на автобуса, който все още е в шок от случилото се. Влахов обясни, че те са викали, заплашвали и са им пречели да си свършат работата.



В квартала, където живеят двамата задържани мъже, имат своя версия за минутите след катастрофата. Според Владимир Георгиев не всички са били агресивни. Повечето отказват да говорят - и за шофьорите и за двамата загинали от колите, които са били техни близки.

"Дали Васил, дали Миро - изкарват ги че са група гангстери, което не е така. Винаги се отзовават, когато ги потърсиш за помощ. Разбирам от приятели, че Васил е един от шофьорите. Има няколко момчета, които са от групата "Калашниците", имат бизнес, другите имат нормална работа. Васил е добро момче. Той има няколко автомобила", казва Георгиев.

Той посочи, че групата "Калашниците" са от "Ботунец" и допълни, че имат полицейски досиета.