Пожарната служба в Кремиковци е подразделението, което спасява много човешки животи в катастрофата на "Челопешко шосе". Тя се намира на метри от мястото, на което се случи инцидента. Припомняме, че в катастрофата четирима души загинаха, а трима са в тежко състояние с опасност за живота.

Командир Благой Благоев и Даниел Влахов са първите от пожарникарите, които разбират какво се случва. Благоев разказа, че са били на смяна, когато чули удара. Излезли, за да видят откъде идва той, видели автобуса, обърнат на една страна, и се качили веднага на пожарната кола, за да поемат към мястото на инцидента. Приближавайки, първо видели пушек, след което и пламналата кола. Наоколо имало много хора в тежко състояние, които не можели да се евакуират.

Пожарникарите започнали да гасят автомобила и да спасяват хората.

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Влахов сподели, че ситуацията е била много тежка, навсякъде имало хора в тежко състояние, които търсели помощ. В пламналия автомобил имало пострадали и трябвало да се реагира много бързо. Имало реален риск автобусът да изгори и да има много повече жертви, ако районната пожарна служба е била по-далече.

Благоев разказа, че когато пристигнали, един от колегите изключил ключ масата на автобуса. Ако това не е било направено, щяло да изтече газ, с което опасността става още по-висока. Той допълни, че са успели да извадят хората от автобуса.

Влахов разказа, че наистина на място са дошли други хора, които реално са пречели на работата им. "Те обикаляха, викаха около нас, заплашваха, вместо да помогнат и на нас, и на техните близки", допълни още той.

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