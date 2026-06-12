Спорът между директора на НДК Андрияна Татарова и министъра на културата Евтим Милошев постави на фокус управлението и финансовите резултати на дружеството. Как се стигна дотам коментираха политическият анализатор Георги Харизанов и журналистът Петьо Цеков в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Харизанов подчерта, че НДК е търговско дружество с държавно участие, а не част от държавната администрация. „Това не са държавни служители. Те работят в търговско дружество. Да, държавата е собственик на неговия капитал, но отвън – на пазара. По Търговския закон и по всички останали закони това е търговско дружество като всички останали”, заяви той. Анализаторът обясни, че служителите и ръководствата на държавните търговски дружества се назначават по специален ред и не попадат под защитата на Закона за държавния служител.

По думите му критиките към финансовото състояние на НДК не отчитат всички фактори, които влияят върху отчетените резултати. „Видно от финансовите резултати в последните години е, че дружеството на НДК не е било на оперативна загуба, а отчита счетоводни загуби заради амортизация и обезценяване на активи, което е съвсем нормално, особено при толкова скъп актив”, коментира той.

Харизанов коментира и начина, по който темата е представена пред обществото. „Да се хвърля така в общественото пространство една загуба, без да се обяснява тя на какво се дължи и тенденцията в последните години, според мен е преследване на сензационни заглавия, вместо реално вършене на работа”, каза анализаторът.

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От своя страна Петьо Цеков обърна внимание на механизма за формиране на възнагражденията в НДК и връзката им с финансовите показатели на институцията. „Доколкото разбрах от разговора и от изказванията на министъра, тази заплата се формира и на всеки три месеца се променя, като е обвързана с определени показатели. Това също ми изглежда доста цинично”, посочи той. Според него системата поражда съмнения за начина, по който се стимулира ръководството на дружеството. „Колкото повече разходи правят за стабилизирането, толкова по-висока заплата ще получават. Трудно е да се осмисли цялата тази история”, заяви журналистът.

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Цеков отбеляза още, че макар НДК да е отчел подобрение през предходни години, последните данни показват ново влошаване на резултатите. „Виждам, че Татарова е намалила загубите през последните две години, но през последната те пак се движат нагоре. Не знам, просто според мен са се опрели вече до НДК. Смяната на властта тече със стабилни темпове”, коментира той. По думите му случващото се може да бъде разглеждано и в контекста на кадровите промени в държавните институции след политическите размествания през последните месеци.

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Редактор: Ивайла Маринова