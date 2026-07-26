Снимка: Стопкадър
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Филмите за „Хари Потър“ са вдъхновени именно от този град
Йорк е един от най-историческите и мистериозни градове във Великобритания. Със своите средновековни стени, древни порти и запазена архитектура той пренася посетителите векове назад във времето.
Сред най-големите забележителности са Йоркската катедрала, замъкът Клифърд и Шамбълс – една от най-добре запазените средновековни търговски улици в Европа. Тесните ѝ улички и дървените къщи са вдъхновили филмите за „Хари Потър“.
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Йорк често е наричан най-обитаваният от духове град в Европа. Според легендите в него са регистрирани стотици наблюдения на призраци. Историите за мистериозни сенки и необясними случки привличат туристи, които могат да се включат и в специални нощни обиколки.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
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