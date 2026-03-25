"Хогуортс" отново отваря вратите си! Магьосниците са на прага на училището, за да поемат по своя необикновен, вълшебен и вълнуващ път. Първитя трейлър на предстоящия телевизионен сериал за Хари Потър беше пунат официално от HBO. Лентата ще дебютира точно на Коледа тази година ... защото какво е Коледа без историите за училището за магьосници

Зрителите видяха за пръв път героите на Джоан Роулинг - Хари, Рон и Хърмаяни, които този път ще бъдат изиграни от Доминик Лафлин, Арабела Стантън и Алистър Стаут.

„Ти си нормално момче и ще започнеш да се държиш като такова“, казва във видеото леля Петуния (Бел Паули) на Хари, докато подстригва косата му и го принуждава да живее в килера под стълбите. „Мислиш си, че си нещо специално? Няма нищо специално в теб", допълва тя. И въпреки това Хари получава писмото си за записване в училището за магьосничество и вълшебство „Хогуортс“. В новите кадри виждаме как той се среща с Хагрид (Ник Фрост) и бъдещите си нови приятели - Рон и Хърмаяни.

„Мисля, че можем да очакваме големи неща от теб. Да видим кой си“, казва майсторът на магически пръчки Гарик Оливандър (Антон Лесър) на Хари, докато му дава първата му магическа пръчка.

Трейлърът също така дава бърз поглед към някои от другите важни фигури в магьосническия свят - по-специално Джон Литгоу като директора на "Хогуортс" Албус Дъмбълдор, както и Джанет Мактиър като професор Макгонъгол и Папа Есиеду като Севиърс Снейп.