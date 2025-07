HBO пусна първи кадър на Ник Фрост като пазача на дивеча в "Хогуортс" Рубиъс Хагрид. Ходът идва ден след като продукцията публикува и първата снимка Доминик Маклафлин като малкия Хари Потър . В ролята на добродушния полугигант във филмовата поредица влезе Роби Колтрейн, който се превърна в един от символите на любимата на поколения фенове история.

► Компанията също така обяви още няколко членове на актьорския състав, които ще играят ключови роли: Рори Уилмот като Невил Лонгботъм, Амос Китсън като Дъдли Дърсли, Луиз Брийли като Мадам Роланда Хуч и Антон Лесър като Гарик Оливандер.

Планът на HBO е да адаптира всеки от световноизвестните бестселъри на Дж. К. Роулинг в телевизионен сезон.

Here’s the first official image of Nick Frost as Rubeus Hagrid for the upcoming Harry Potter series on HBO Max 🤩 pic.twitter.com/cFmXR6B0uO