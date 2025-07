Започнаха снимките на новата телевизионна адаптация на Хари Потър. Продуцентите на продукцията публикуваха първата официална снимка на актьора, който ще изиграе малкия магьосник, облечен с характерната за училището "Хогуортс" мантия, елек и вратовръзка, а също така и с очилата, които се превърнаха в символ на поредицата.

Романите на Дж. К. Роулинг вече са екранизирани и спечелиха сърцата на поколения фенове на фентъзи историите. Сега HBO продуцира телевизионен сериал, за който ще предполага, че ще бъде създаван в продължение на 10 години.

This is the first official image of Dominic McLaughlin as Harry Potter for the upcoming series on HBO Max ⚡️ pic.twitter.com/IjAGAFWnwz