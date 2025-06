Телевизионната адаптация на фентъзи поредицата на Дж. К. Роулинг за "Хогуортс" обяви още девет актьора, които ще изиграят ключови роли в първия сезон, посветен на „Хари Потър и Философският камък“.

В новия каст влизат: Катрин Парклисън като Моли Уизли, Локс Прат като Драко Малфой, Джони Флин като Луциус Малфой, Лео Ърли като Шеймъс Финиган, Алесия Леони като Парвати Патил, Сиена Муса като Лавендър Браун, Бел Поули като Петуния Дърсли, Даниел Ригби като Върнън Дърсли и Бърти Карвел като Корнелиус Фъдж.

В съответствие с ангажимента на сериала героите да бъдат по-близки до възрастта, описана в книгите, актьорите, които играят лелята и чичото мъгъли на Хари, изглеждат малко по-млади от Върнън и Петуния във филмите на Warner Bros. Те бяха изиграни от Ричард Грифитс и Фиона Шоу. В книгите двамата са на около тридесет и няколко години, когато започва историята в „Хари Потър и Философският камък“.

New casting announcements for the HARRY POTTER TV series!



· Katherine Parkinson as Molly Weasley

· Lox Pratt as Draco Malfoy

· Johnny Flynn as Lucius Malfoy

· Leo Early as Seamus Finnigan

· Alessia Leoni as Parvati Patil

· Sienna Moosah as Lavender Brown

· Bel Powley as Petunia… pic.twitter.com/y23VBu1gxH