Песента на Ариана Гранде - Hate That I Made You Love Me - дебютира директно под №1 в класацията на „Билборд“ - Хот 100 за сингли, съобщи сайтът на изданието. Поп звездата постига своя юбилеен десети хит на върха на чарта, допълва медията.

Парчето е пилотен сингъл от предстоящия осми студиен албум на Гранде, озаглавен Petal, който се очаква да излезе на 31 юли.

Ариана Гранде е автор и продуцент на Hate That I Made You Love Me заедно с Макс Мартин и ILYA, като Мартин подобрява собствения си рекорд за най-много хитове под №1 в Хот 100 сред продуцентите. Той запазва и второто място в класацията за най-много хитове сред авторите на песни. Мартин вече има 30 сингъла на върха, като отстъпва единствено на Пол Маккартни, който води с 32.

Ариана Гранде издава нов албум (ВИДЕО)

Ариана Гранде отчита и своя осми дебют директно на първото място, с което се изравнява с Тейлър Суифт за най-много дебюти на върха сред жените. Рапърът Дрейк води пред всички изпълнители с общо 10 директни влизания на върха на класацията.

Ела Лангли заема второто и четвъртото място в класацията на „Билборд“, съответно със синглите си Choosin' Texas и Be Her. На трето място е Janice STFU на канадския рапър Дрейк, която две седмици поред беше на върха на чарта. I Just Might на Бруно Марс е на пета позиция.

Редактор: Ивета Костадинова