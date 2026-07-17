Може ли „Одисея“ да бъде разказана през ценностите на XXI век, без да изгуби смисъла и силата на оригинала? Темата коментираха кинокритикът Димитър Дринов и Благой Иванов – редактор, писател и кинокритик, в ефира на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

Разговорът беше провокиран от съвременните екранизации и литературни интерпретации на Омировата творба. Основният въпрос беше къде преминава границата между актуалния прочит на класическото произведение и неговата идейна или художествена подмяна.

Според Благой Иванов близо 3000 години ни делят от създаването на „Одисея“. Той припомни, че историите в творбата дълго време са били предавани устно, а авторството им не може да бъде установено с пълна сигурност. По думите му произведението може да се разглежда като форма на народно творчество и като начин за съхраняване на културата и паметта на древния свят. „Затова Омир е толкова непреходен и затова всяка адаптация ще предизвиква полемики“, посочи Иванов.

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Той изрази критична позиция към обсъжданата съвременна екранизация на режисьора Кристофър Нолан. Според него проблем възниква, когато зрителите, които за първи път се срещат с историята чрез нов филм, не успяват да открият в него духа и смисъла на оригинала. Иванов определи продукцията като подривна както на художествено, така и на идеологическо ниво. „За мен филмът беше разгърнат мащабно и бюджетно, но беше изключително скучен за гледане. Той е емоционално стерилен и дори визуално не успя да ме впечатли“, заяви критикът.

Димитър Дринов защити тезата, че класическите истории позволяват множество интерпретации и могат да бъдат адаптирани към темите и проблемите на съвремието. Според него, когато една история бъде пречупена през различна гледна точка, тя може да придобие ново и по-актуално значение. „Независимо колко пъти бъде преразказана, историята няма да бъде променена“, заяви Дринов.

Той уточни, че не смята филма на Нолан за шедьовър, но за него продукцията е успяла да въздейства. По думите му тя има проблеми с емоционалната дистанция, а част от посланията са представени твърде директно. Въпреки това кинокритикът смята, че някои от най-важните теми в „Одисея“ са запазени. „Филмът има какво да каже за нашето съвремие“, подчерта Дринов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева