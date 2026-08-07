Как кризата в Ормузкия проток се отразява на световната икономика? Темата коментира деканът на факултета по „Международна икономика и политика” в УНСС доц. Светла Бонева в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Според доц. Бонева светът навлиза в процес, който редица анализатори определят с понятието „нова регионализация” – преструктуриране на глобалната икономика чрез съкращаване на веригите за доставки и ориентиране към държави със сходни геополитически интереси. „Световната икономика се прекроява. Рисковете са тази криза да продължи дълго време. В конфликта се въвличат все повече участници. Освен военно измерение, той има и силно икономическо, което разделя света на нови икономически региони”, посочи деканът.

Тя обясни, че един от основните механизми на този процес е така нареченият „френдс шоринг” – пренасочване на веригите за доставки към държави, които са политически и стратегически партньори. Като пример доц. Бонева посочи България и развитието на отбранителната индустрия през последните години. „Точно защото сме член на НАТО, изнасяме продукция за партньорски държави, които впоследствие я предоставят на Украйна. Това е секторът, който в момента е може би най-експортно ориентираният в страната. Над 95% от произведената продукция е предназначена за износ”, каза тя.

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По думите ѝ следващият основен инструмент е „ниър шоринг”. При него компаниите преместват производството си в по-близки държави, за да намалят зависимостта си от далечни пазари и рискови логистични маршрути. „Това е философията, която Доналд Тръмп следва. Той насърчава американските компании да изтеглят инвестициите си от Китай и да ги пренасочат към Мексико и Канада. Това вече не е теория, а процес, който се случва”, коментира доц. Бонева.

Според нея глобалните конфликти променят и критериите, по които компаниите избират своите доставчици. „Ефективността, най-ниската цена и търсенето на най-изгодния доставчик постепенно отстъпват място на сигурността. Днес най-важният фактор за бизнеса е да разполага със сигурен и предвидим партньор”, подчерта деканът.

Доц. Светла Бонева коментира и отражението на кризата в Ормузкия проток върху държавните финанси. По думите ѝ продължителната нестабилност ще се отрази неблагоприятно върху нивата на държавния дълг.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова