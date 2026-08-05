Продължават противоречивите сигнали от Вашингтон и Техеран за преговорите за прекратяване на войната. Високопоставени представители на американското правителство обявиха, че преговорите напредват, без обаче да дадат подробности за това как би изглеждало евентуално споразумение. Държавният секретар Марко Рубио потвърди, че е постигнат напредък в разговорите, а министърът на финансите Скот Бесент отиде още по-далеч и заяви, че има шанс за споразумение за отваряне на Ормузкия проток да бъде постигнато до днес.



Иран обаче твърди, че не води преговори със Съединените щати и няма намерение да го прави, а вместо това води преговори с Оман.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен „много скоро, или пък (иранците) ще бъдат ударени много силно“. „Имаме много добри разговори“, добави в интервю за телевизия „Фокс нюз" американският държавен глава, който е на посещение в щата Калифорния.

Той увери, че Иран желае да постигне споразумение. „Имам време“, каза още президентът републиканец относно този конфликт, който продължава повече от пет месеца.

Тръмп: Ормузкият проток няма да бъде контролиран от никого

Според сайта „Аксиос", който цитира „регионални източници“, се обсъжда временно 60-дневно споразумение за организиране на преминаването през протока между Персийския и Оманския залив.

Това предварително споразумение, което може да бъде обявено още днес, предвижда според „Аксиос" всички кораби, влизащи в протока, да използват северен маршрут в ирански води, а всички излизащи - южен маршрут в омански води, без такси или право на преминаване.

Тръмп твърди, че Иран няма да събира такси от корабите в Ормузкия проток

През тези шестдесет дни, в очакване на окончателно споразумение, средната част на протока ще бъде разминирана. Компромисът обаче все още не е утвърден.

Редактор: Станимира Шикова