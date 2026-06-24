Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е получил уверения от Иран, че няма да бъдат налагани такси на корабите, преминаващи през Ормузкия проток, докато продължават преговорите за трайно прекратяване на войната в Близкия изток.

„Иран информира Съединените щати, че няма да има никакви такси, никакви застрахователни разходи и никакви други плащания от какъвто и да е вид, изисквани или събирани от Техеран от корабите, които преминават през Ормузкия проток“, написа американският държавен глава в социалната си мрежа Truth Social.

Той не уточни дали тези гаранции ще останат в сила и след изтичането на 60-дневния период на преговори.

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Техеран многократно е заявявал, че възнамерява да въведе това, което определя като такси за морски услуги при преминаване през протока, а не класически пътни такси. Планът среща категоричната съпротива на Вашингтон.

Иран и Оман съобщиха във вторник, че ще проучат размера на възможните такси за услугите, свързани с управлението на морския коридор, като подчертаха, че упражняват суверенитет върху този стратегически воден път.

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Редактор: Цвета Лазаркова