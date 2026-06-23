Иранският главен преговарящ и председател на парламента на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви, че Ормузкият проток никога няма да се върне към положението отпреди войната, и че управлението му ще бъде осъществявано от Иран в съответствие с международното право, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА.

При завръщането си от преговорите в Швейцария Галибаф каза, че неотдавнашното споразумение между Иран и САЩ е довело до съществена промяна в ситуацията около стратегическия морски път.

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"Всички трябва да знаят, че управлението на Ормузкия проток никога няма да бъде такова, каквото беше преди войната", заяви Галибаф в интервю за ирански медии.

Той подчерта, че Иран ще спазва международните правила и разпоредби, но ще поеме управлението на протока. "Разбира се, международните норми ще бъдат спазвани, но Ормузкият проток ще бъде управляван от Иран", добави той.

Редактор: Станимира Шикова