Иран гарантира безопасно преминаване на корабите през Ормузкия проток съгласно новия правен режим. Това заяви иранският посланик в Москва Казем Джалали пред вестник „Ведомости”, цитиран от „Ройтерс”.

Посланик Джалали посочи, че атаките на САЩ и Израел срещу Иран са се провалили, тъй като заявеното им намерение е било да „извършат” смяна на режима. По думите му въпреки външния натиск Ислямската република днес е по-единна отпреди.

„Иран осигурява безопасно преминаване. Въз основа на мерките за сигурност и правния режим в Ормузкия проток, корабите и плавателните съдове могат да преминават”, заяви Джалали пред руското издание.

