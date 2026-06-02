Историкът доц. Тодор Чобанов представи в ефира на "Интервюто на Новините на NOVA" нова книга - "Уроци за първите четири аритметически правила и за счетовете" с автор Христо Ботев.

"Това е една много интересна книга. Тя представлява фототипно и същевременно адаптирано издание на учебника по математика, който Христо Ботев създава", обясни той.

"Това е едно некомерсиално издание. Ние мислим за Ботев най-вече като за икона на революционното ни движение, борец за свобода от грандиозен мащаб. Човек, несъмнено формирал съвременната българска идентичност и представите ни за българската революция", каза историкът.

Чобанов разказа още за изданието на големия патриот: "Ботев е роден в учителско семейство. И професионалната кариера, за която се готви, е учителската. Той се подготвя да бъде един много активен български учител. Когато се подготвя за тази своя мисия, той решава, че българските деца трябва да учат по учебници, направени специално за тях. И такъв създава. За основа използва един руски учебник по аритметика, но реално променя цялото му съдържание. Още от самото начало планът, който се осъществява през 1873 година, е да го даде на Христо Г. Данов – първия голям български издател, в Пловдив, където е и единствената възможност за отпечатване на български учебник. След това учебникът да тръгне по българските училища. Какво прави Ботев? Той взема задачи, които вече съществуват, и променя не аритметичната им част, а текста им. Например, много от задачите са свързани с българската история - колко години минават от владетел А до владетел Б, от Борис до Симеон, или колко години България е свободна, докато падне под византийска власт. Но наред с тези исторически задачи има и много провокативни. Той съвсем умишлено включва задачи, свързани с това колко жени има в харема на султана, ако той се жени за по 75 всяка година".

„Ботев - Пътят към безсмъртието“: Българин създаде видеоигра, която разказва историята на революционера

"Учебникът е издаден съвсем редовно от Христо Г. Данов. Но веднага след като тиражът започва да се разпространява, един учител вижда антиосманските задачи. А вътре има доста такива. А те са опасни, защото ако властта обърне внимание на това четиво, Христо Данов ще има сериозни проблеми, както и училищата, които го използват. Защото има директни подигравки със султана. Например, изчисляват се дълговете на Османската империя. Това е откровена провокация. Показва се например задача как всяка година империята губи милиони лири. Тоест тя е фалирала – нещо, което всички знаят, но той го разказва на децата чрез задачи по математика", разказа още Чобанов.

Историкът подчерта, че книгата ще бъде дигитална със свободен достъп.

"Това не е просто фототипно издание с адаптация. Тук няколко български интелектуалци написаха есета и материали за Ботев. Мисля, че това е и последната публикация на нашия незабравим приятел Любен Дилов-син, който като изследовател на българската публицистика написа есе за Ботев като публицист. Защото всъщност Ботев е преди всичко един от най-важните български публицисти през Възраждането", обясни още Чобанов.

"Ботев е много талантлив човек. Гениален поет. Пламенен революционер. Публицист с много живо и горещо перо. Но когато мислим за Ботев, първо е Околчица, първо е гибелта, първо е саможертвата. Той е от онези учители, които не са само теоретици. Това, което иска от народа – това надигане и съпричастност към борбата – той сам дава за пример, като застава начело на една от четите, които трябва да бъдат основата на голямото българско въстание. Така че, да – причината той да стане национална икона е неговата героична гибел", каза още историкът.

"Левски, Ботев и всички тези революционери по един или друг начин формират съвременната българска идентичност през XXI век. В този смисъл колкото повече се говори за тях, толкова по-добре. Защото ние познаваме само един аспект от тяхната сложна природа. Обикновено се фокусираме върху гибелта и героизма. А героизмът винаги е качеството, което най-много ни възхищава. Но Ботев е един от бащите на съвременната българска публицистика. Може би един от най-важните български журналисти в цялата ни история. Той е и истински поетически гений. В този смисъл трябва да предадем тези негови таланти на децата. Защо не и чрез задачи по математика, базирани на текстовете, които е създал", сподели още Чобанов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова