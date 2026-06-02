Над 500 сигнала са подадени за идентични текстове на матурата по Български език. Това научи NOVA. Става дума за разработването на 41 въпрос, на който учениците избират да пишат есе или интерпретативно съчинение.

Като хипотеза към момента се споменава взаимстване с изкуствен интелект. Официално за NOVA от пресцентъра на МОН съобщиха, че промени в Наредба 11 за първи път дават възможност за анулиране на работи при установяване на идентични текстове и "към момента под половин процент от всички работи от матурата по БЕЛ са обект на подобна допълнителна проверка". От министерството не посочват колко матури ще бъдат преразгледани. Крайният срок за резултатите е 11 юни.

"Има възможност проверяващите да анулират работи, ако се установи, че много от тях са с идентично съдържание", каза председателят на Сдружение на директорите в средното образование Асен Александров. По посочи, че може да се мисли, че изпитваните са получавали информацията от външен източник или от някой друг, който е подсказвал в самата зала. А анулирането може да се случи сравнително бързо, като се проверят обстоятелствата с камерите и с квесторите, допълни той.

Матурата по БЕЛ - написана от изкуствен интелект?

От Министерството на образованието излязоха с позиция до NOVA. В нея пише:

"С цел противодействие на опити за злоупотреби на настоящата сесия ДЗИ за първи път е въведена възможност за анулиране на идентични текстове в изпитни работи. Това стана след като през 2025 г. е била допълнена Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Става дума за случаи, в които в отделни изпитни работи съвпадат напълно – по структура, отговори, формулировки или решения – до степен, която изключва възможността за самостоятелно изготвяне.

В тази връзка оценителите следят за идентични работи и сигнализират на централно ниво при съмнения за такива. Целта е да се направят допълнителни проверки, в това число за фрази, които показват механично възпроизвеждане на текст или мултиплицирани напълно идентични грешки. Към момента под половин процент от всички работи от матурата по БЕЛ са обект на подобна допълнителна проверка. Ако за някои от тях се вземе решение да бъдат анулирани, то ще бъдат публикувани извадки или примери от тях при запазване на анонимността, така че да не остава никакво съмнение в обществото как и защо е приложена тази възможност в наредбата.

Следва да се напомни, че целта на промяната е била да се защити труда на учениците, които самостоятелно са изготвили своите работи, и да гарантира равнопоставеност при оценяването на държавните зрелостни изпити".