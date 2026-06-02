Над 70 имейла с бомбена заплаха са разпратени до училища в цялата страна. Голяма част от образователните институции са в Ловешко и Разградско.

„Пригответе се за огнената бездна на ада”: Какво пише в бомбените заплахи, изпратени до училища

В Ловешко ръководството на училище е подало сигнал на телефон 112. Същото е направено и от детска градина в Луковит, като децата са изведени на двора.

info@dealu.it е имейлът, от който идва заплахата, която гласи:

Subject: СПЕШНО ОБРЪЩАНЕ

Уведомявам ви, че Вашата сграда е минирана. Ако сте получили това писмо, Ви съветвам незабавно да избягате, ако искате да останете живи. Устройствата са скрити на различни места. Няма да ги откриете. Взривът ще се случи в рамките на следващите 2 часа. Времето тече.