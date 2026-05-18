Старт на делото за смъртта на 11-годишния Ангел от Лясковец във Върховния касационен съд. Подсъдим по случая е треньорът Петър Димитров. На две инстанции той получи 3-годишна условна присъда. Димитров отговаря за причиняване на смърт по непредпазливост.

Според обвинението на 2 ноември 2022 г. той се е движил с 56 км/час при ограничение от 50 км/ч в центъра на Лясковец. Не успял да спре, когато на пешеходна пътека детето, каращо колело, пресякло внезапно и той го помел.

Семейството на детето поиска делото да бъде върнато за ново разглеждане от апелативен съд и подсъдимият да получи ефективна присъда. Решението на магистратите ще бъде обявено най-рано след месец.

Пред Съдебната палата днес имаше и протест в подкрепа на близките. Бащата на загиналото дете каза, че иска ефективна присъда, а адвокатът на семейството допълни, че „е крайно време българският съд да започне да правораздава справедливо”.

