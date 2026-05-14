По искане на Районната прокуратура в Габрово съдът взе мярка за неотклонение „домашен арест“ на мъжа, обвинен за причиняване на леки телесни повреди на две лица в масово сбиване в града.

Според разследването мъжът е ударил с ръка в лицето един от потърпевшите, като е счупил носа му, а на друг е причинил комоцио след ритници в главата. За подобни посегателства законът предвижда до 3 години затвор.

Мярка за неотклонение „домашен арест“ по отношение на К.М. е взета днес от съда по искане на Района прокуратура-Габрово, след като същия беше задържан с постановление на Района прокуратура-Габрово за срок до 72 часа.

Съдът възприе доводите на Районна прокуратура-Габрово, че е налице обосновано предположение, той да е извършил престъплението, за което е обвинен, както и че съществува реална опасност да се укрие или да извърши и друго престъпление.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Габрово в 3-дневен срок.