Напрежение в Габрово заради масово сбиване в града. Инцидентът е от 6 май вечерта, но стана популярен в социалните мрежи заради кадри от охранителни камери, документирали сбиването. Стигна се и до протест, който върна лентата към 2019 година, когато в продължение на една седмица градът беше залят от етническо недоволство. Какво се знае за масовия бой сега, какво разказаха свидетели и как реагираха институциите?

В сбиването участват жени и мъже, като се вижда как един от участниците рита в главата

паднал човек.

"Ние излязохме. Тя тичаше окървавена към мен. Мъжът ѝ лежеше на земята, не знаехме дали е жив. Моят мъж му оказа помощ. Аз оказах помощ на децата, които видяха всичко. Видяхме също майка, която иска да прибере детето си, за да не гледа и те я дръпнаха да я бият и ритат", коментира очевидец.

Спорът между съседите става, заради забележка от семейства, че две жени вдигат шум на улицата. Тогава се появяват техни роднини и се стига до сбиването.

"Този адрес беше непознат до обаждането. Три екипа са били на място. На момента е преустановено насилието. За алкохола - нашата работа е първо да осигурим живота и здравето на хората, после двете активни лица са задържани. Всичко като стъпки е направено", заяви Иван Халкин, началник на РУ на МВР - Габрово.

"Не става дума за сбиване на етническа основа, между българи, роми или турци. Задържани са две от лицата причинили леки телесни повреди от пострадалите, като най-пострадало лице е този, който първи нанася удар", каза Цветан Петков, зам. директор на ОД на МВР.

Районният прокурор Борислав Борисов коментира, че няма взети мерки за неотклонение и и повдигнати обвинения. "Тепърва се уточняват телесните повреди и могат да са по-тежки, евентуално да се отиде в средна телесна, когато ще се промени престъплението", каза той.

Заради инцидента община Габрово принуди две от обитателките да напуснат общинското жилище. Това са жените, които са вдигали шум и са станали причина за инцидента. "В момента заповедта се връчва и е с незабавно изпълнение. Общината ще продължи с проверки на всички общински жилища и ще бъде безкомпромисна към всеки един наемател", посочи Мария Йозова, зам.-кмет на Габрово.

Въпреки това близо 500 души излязоха на протест в центъра на Габрово и поискаха оставката на кмета на Общината пред дома ѝ. Недоволните преминаха в шествие през централните улици на Габрово и се събраха на мястото на сбиването. Въпреки нагнетеното напрежение, протестът приключи преди полунощ без ексцесии.