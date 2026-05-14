Липите са били заменени с магнолии

Районната прокуратура-Варна се самосезира след сигнали на граждани и медийни публикации за липсващи 7 липи в близост до новострояща се сграда. Те са били премахнати на 12-и май и заменени от магнолии. 

С пост в социалните мрежи кметът на Варна Благомир Коцев, заяви, че отсичането е поискано от районния кмет с мотив, че липите са загниващи и опасни. “Община Варна констатира лошото състояние на дърветата, без да обосновава експертно нуждата от премахването им”, пише Коцев. 

От публикацията става ясно и че от район “Одесос” е издадено разрешение за залесяване с магнолии на мястото на липите, преди от общината да разрешат премахването им. 

отсечено дърво

Снимка: Facebook страницата на Благомир Коцев

Прокуратурата трябва да се установи дали изсичането е законосъобразно и има ли данни за извършено престъпление по смисъла на Наказателния кодекс или за друг вид нарушение на закона, което подлежи на административна санкция. 

