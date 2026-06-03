Много институции не са си свършили работата и са си затваряли очите в казуса „Баба Алино”. Кадастърът не удостоверява законност на строеж, той представлява едно заснемане на текуща ситуация и просто удостоверява като снимка какво има застроено на конкретна територия. Това обясни адвокат Виктория Терзиева в предаването „Твоят ден”.

„Би било добре при сключването на такива сделки, нотариусът да изследва цялата ситуация, като трябва да се поинтересува също така от документите за строителство, тоест има ли разрешение за строеж, няма ли. Защото по време на издаване на удостоверенията за търпимост, този документ не узаконява строежа и има съдебна практика, която независимо от такива удостоверения за търпимост, събаря сградите, когато в едно съдебно производство се установи, че те са незаконни.”, каза адвокат Терзиева.

Проф. Стелиян Димитров, ръководител на катедра „Геопространствени системи и технологии” в Софийския университет каза, че кадастърът е информационна система, която трябва да каже какъв е статутът, дали има нещо на тези имоти или няма, кадастърът отразява това, което е заснето.

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„Има друг регистър – имотният регистър и двете системи трябваше да бъдат едно и също нещо, но това не е така. Много законни постройки ги няма в кадастъра и обратното. Това е проблем, който знаем отдавна. Този казус показва, че в нашата страна липсва адекватна информационна основа, на базата на която се планира, управлява, застроява територията и това нещо е огромен проблем.”, категоричен бе проф. Димитров.

Той допълни, че в сателитните снимки на терена до 15 август 2024 г. няма почти никаква разлика с изображенията от 2017 година, което показва, че всичко се е случило в рамките на една година. През 2023 година този комплекс не е бил това, което е в момента, заяви професорът.

Според него е очевиден дефицитът на достъпна географска информация, която може да бъде използвана както от гражданите, така и за управленски или контролни цели.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова